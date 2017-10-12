Урбанистическая утопия для поклонников рэпа

20 октября в Челябинске на сцене ДС ЮНОСТЬ Василий Вакуленко сыграет «один из главных русскоязычных альбомов года», обеспечив грандиозное шоу из звука, света и мультимедиа. Пластинка «Баста 5», более полугода занимающая верхние строчки чарта iTunes, действительно насыщена хитовыми синглами – это совместная работа “Голос” с наставницей одноименного шоу Полиной Гагариной, трек “Выпускной”, ставший этим летом настоящим гимном школьников и студентов, мелодичный фанк “Удивительный мир” и композиции, заслуживающие особенного внимания со стороны ценителей авторской песни – саундтреки к фильмам “КЕ-ДЫ” Сергея Соловьева и “Родина” Петра Буслова.

По словам исполнителя, для альбома он собрал композиции, сочиненные за последние три года. Урбанистическая утопия, где музыкант выступил в качестве гострайтера для самого себя.

- Вообще, очень мрачный и странный альбом получился, но мне нравится. Видимо, у меня кризис среднего возраста.… Стилистически даже не получится определить, что это все в целом такое, - признавался в одном из интервью автор.

«Баста 5» – размышления на тему взаимоотношений внутреннего и внешнего мира, человека в пространстве мегаполиса и поиска новых смыслов.