В центре Москвы установят памятник драматургу Уильяму Шекспиру

В центре Москвы планируют установить памятник выдающемуся британскому драматургу Уильяму Шекспиру.

Предполагается, что монумент появится у музея "Старый английский двор" на улице Варварка к концу 2019 года. Соответствующее сообщение появилось в четверг, 12 октября, на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что памятник Шекспиру будет установлен с целью популяризации творчества литератора. Финансированием проекта будет заниматься Британский совет в России. Расходы на содержание монумента после установки возьмет на себя администрация Центрального округа Москвы.