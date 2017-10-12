В центре Москвы установят памятник драматургу Уильяму Шекспиру
12 октября 2017, 15:33 [ «Аргументы Недели» ]
В центре Москвы планируют установить памятник выдающемуся британскому драматургу Уильяму Шекспиру.
Предполагается, что монумент появится у музея "Старый английский двор" на улице Варварка к концу 2019 года. Соответствующее сообщение появилось в четверг, 12 октября, на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Уточняется, что памятник Шекспиру будет установлен с целью популяризации творчества литератора. Финансированием проекта будет заниматься Британский совет в России. Расходы на содержание монумента после установки возьмет на себя администрация Центрального округа Москвы.