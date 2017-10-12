Завершился кастинг ведущих для программы "Жди меня"
12 октября 2017, 14:14 [ «Аргументы Недели» ]
Телекомпания НТВ объявила о завершении кастинга ведущих для программы "Жди меня". Главными ведущими обновленной программы станут популярная актриса и телеведущая Юлия Высоцкая и актер театра и кино Сергей Шакуров.
Одним из ведущих легендарного проекта , "переселившегося" на НТВ, станет Григорий Сергеев, руководитель поискового отряда "Лиза Алерт", с недавнего времени тесно сотрудничающего с программой.
Он будет подробно рассказывать о работе поискового центра программы, сообщает "НТВ".
Первый выпуск передачи на НТВ должен выйти в конце октября.