Милонов хочет, чтобы актера, сыгравшего Николая II, не пускали в Россию

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил в четверг, 12 октября, не пускать на территорию РФ актера, сыгравшего в фильме Алексея Учителя "Матильда" роль последнего российского императора Николая II.

В рамках сегодняшней пресс-конференции политик четко дал понять журналистам, что не смотрел нашумевшую картину и не намерен этого делать. По мнению депутата, данная киноработа вносит серьезный разлад в российское общество, передает РИА "Новости".

Милонов подчеркнул, что немецкому актеру Ларсу Айдингеру не место в России и призвал ни при каких обстоятельствах не пускать его в страну.