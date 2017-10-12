В четверг, 12 октября, патриарх Московский и всея Руси Кирилл впервые высказался о фильме известного российского режиссера Алексея Учителя "Матильда", не упомянув, однако, названия картины.

В рамках заседания Высшего церковного совета Русской православной церкви священнослужитель заметил, что вопрос о том, возможна ли объективная оценка истории, является спорным.

По словам патриарха Кирилла, история является благодатной почвой для различных идеологических спекуляций. Он призвал избегать в этой сфере домыслов, способных ранить чувства огромного количества людей, и отметил, что такая ситуация уже произошла с "печально известным фильмом", который еще не вышел на экраны, передает РИА "Новости".