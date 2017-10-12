Хворостовский рассказал о борьбе с тяжелым недугом

Знаменитый российский оперный певец Дмитрий Хворостовский накануне своего юбилея рассказал о борьбе с тяжелым недугом.

Напомним, что в понедельник, 16 октября, известному артисту исполнится 55 лет. С весны 2015 года Хворостовский мужественно сражается с тяжелым недугом – раком головного мозга.

Как сообщает издание StarHit, певец признался, что ему сложно жить, однако он уже не боится. По словам мужчины, к нему пришло понимание, что никто не сможет помочь, и главное в это й ситуауции – ни в коем случае не дать слабины. Хворостовский подчеркнул, что в борьбе с болезнью его верными союзниками являются воля и терпение.