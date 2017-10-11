Хворостовский планирует выступить перед Новым годом в Москве

Оперный певец, который продолжает борьбу с раком головного мозга, надеется вернуться к концертам уже к Новому году. По словам артиста, он ведет каждодневную борьбу за жизнь и хочет продолжать работать, несмотря на все сложности.

Хворостовский рассказал в интервью "Российской газете" о том, что ранее хотел поехать в свой гастрольный тур по России, а после и по всему миру. Он добавил, что это пока что не получилось воплотить. В свой тур он хотел отправиться вместе с известным пианистом Ивари Ильи. В Москве певец намерен спеть романсы "дилетантов"» под его аккомпанемент.

"Хотя порой болезнь так наступает, что мне ничего не можется, не любится и кажется, что ничего не хочется. Поэтому теперь для меня каждый концерт — это подведение итогов", — добавил Дмитрий Хворостовский.

Ранее журналист "Комсомольской правды" Елена Бодуэн написала в своем Facebook, что ей "очень стыдно". По словам Бодуэн, она написала новость о том, что Хворостовский якобы скончался, на основании сообщения, размещенного в интернете неким человеком.