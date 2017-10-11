В павильонах ВДНХ нашли уникальные архивные кинопленки

При подготовке ремонтно-реставрационным работам в исторических павильонах ВДНХ обнаружено приблизительно 100 кинолент. Они содержат образовательные фильмы, касающиеся экспозиций в тематических павильонах.

Плёнки были найдены в павильонах №8 "Юные натуралисты", №25 "Нефтяная промышленность", №31 "Геология" и №37 "Птицеводство". Как сообщила сотрудник департамента музейно-выставочной деятельности ВДНХ Дарья Лиллесон, пленки являются уникальными и вряд ли имеют копии.

Сейчас все найденные пленки переданы в библиотеку ВДНХ. Материал предстоит изучить, систематизировать и оцифровать. В дальнейшем их будут показывать посетителям музея ВДНХ.