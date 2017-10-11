Народный артист СССР, зампредседателя комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон заявил, что демонстрацию картины Алексея Учителя "Матильда" в российских кинотеатрах ни в коем случае нельзя запрещать.

Кобзон заметил, что уже видел фильм, и, по его мнению, это очень талантливая работа режиссера. Артист подчеркнул, что ничего циничного и оскорбительного в данной ленте нет, передает РИА "Новости". Певец также уточнил, что российскому народу следует знать свою историю, а Николай II был "нормальным человеком", который имел свои слабости.

Напомним, что "Матильда" выходит в официальный прокат в России 26 октября.