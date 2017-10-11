В Омске сразу четыре кинотеатра отказались показывать картину Алексея Учителя "Матильда".

Об этом в среду, 11 октября, сообщил представитель компании, которая является владельцем заведений. Уточняется, что "Матильду" не будут демонстрировать в "Атриум-кино", "Рубине", "Континенте" и "Космосе". Комментировать причины подобного решения руководство кинотеатров отказалось, передает РИА "Новости".

Отметим, что фильм "Матильда" уже появился в афише шести других омских кинотеатров.