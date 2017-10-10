Крупный красноярский кинотеатр отказался показывать «Матильду»

Крупный красноярский кинотеатр «Луч» отменил показы фильма «Матильда».

Свое решение администрация кинотеатра объяснила на его странице в социальной сети «ВКонтакте». В публикации говорится: от демонстрации фильма Алексея Учителя отказались, чтобы не провоцировать раскол в обществе. При этом отмечается, что никакого давления на учреждение со стороны православных активистов не оказывалось.

Напомним, в сентябре в фойе киноконцертного центра «Космос» в Екатеринбурге въехал УАЗ, нагруженный бочками с бензином и газовыми баллонами. Находившийся за рулем мужчина таким способом выразил свой протест против выхода на экраны «Матильды».