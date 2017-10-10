Крупный красноярский кинотеатр отказался показывать «Матильду»
10 октября 2017, 11:27 [ «Аргументы Недели» ]
Крупный красноярский кинотеатр «Луч» отменил показы фильма «Матильда».
Свое решение администрация кинотеатра объяснила на его странице в социальной сети «ВКонтакте». В публикации говорится: от демонстрации фильма Алексея Учителя отказались, чтобы не провоцировать раскол в обществе. При этом отмечается, что никакого давления на учреждение со стороны православных активистов не оказывалось.
Напомним, в сентябре в фойе киноконцертного центра «Космос» в Екатеринбурге въехал УАЗ, нагруженный бочками с бензином и газовыми баллонами. Находившийся за рулем мужчина таким способом выразил свой протест против выхода на экраны «Матильды».