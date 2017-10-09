Названы самые популярные эпизоды из сериалов 90-х

Портал BuzzFeed перечислил самые популярные эпизоды комедий и телешоу 90‐х по версии кинокаталога IMDb. Самый высокий рейтинг в перечне — 9,8 балла — получил мюзикл из шестого сезона «Баффи — истребительницы вампиров».

Лучшей серией «Друзей» пользователи IMDb посчитали финал десятого сезона. Ему поставили 9,7 балла. Помимо этого, в тройке нашлось место и шоу «Принц из Беверли-Хиллз» с Уиллом Смитом в главной роли. По мнению пользователей, 24-й эпизод четвертого сезона под названием «Papa's Got a Brand-New Excuse» заслуживает отдельного внимания (9,7 балла).

В список включили 27-ю рождественскую серию мультфильма «Эй, Арнольд!» (9 баллов) и эпизод под названием «Двуликий» из анимационного сериала «Бэтмен» (8 баллов). В список оказались ситкомы «Полный дом», «Дела семейные» и мультипликационная комедия «Ох уж эти детки!».

Ранее британское музыкальное издание NME составило рейтинг из десяти лучших песен для хорошего настроения. Список приурочили ко Дню улыбки, который отмечается 6 октября.