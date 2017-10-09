Уроки режиссуры, которые нельзя пропустить

В четверг, 12 октября в Москве стартует новый театральный фестиваль «Уроки режиссуры», который стал частью и катализатором впервые проходящего в столице Биеннале театрального искусства.



В рамках Биеннале в столице уже вторую неделю идет большой фестиваль музыкальных театров «Видеть музыку». В его афише почти два десятка названий опер, мюзиклов, оперетт, которые будут показаны сценах лучших музыкальных театров Москвы. И вот теперь у нему присоединяется драматический фестиваль, который представит столицы новую режиссерскую генерацию, те новые лица, которые будут определять будущее отечественной сцены.

«То, что молодые режиссеры имеют возможность показать в Москве на лучших площадках свои спектакли - само по себе огромный для них опыт. Но мало того, что они привезут свои спектакли, - будут встречи с мастерами и разборы конкретных работ - это те уроки, которые можно назвать уникальными», - говорит член жюри фестиваля Валерий Фокин. Надо сказать, что впервые проходящие «Уроки режиссуры» собрали жюри, чьей представительности могут позавидовать любые конкуренты. Римас Туминас, Валерий Фокин, Адольф Шапиро, Алексей Бородин, Сергей Женовач, Дмитрий Крымов, Григорий Козлов. Уговорить участвовать даже одного из этих мэтров – уже считается успехом для организаторов любого фестиваля. А тут собравшись вместе, они должны назвать победителей.

В программе фестиваля 16 спектаклей. Из которых две внеконкурсные постановки признанных мастеров – Льва Додина и Юрия Бутусова. Лев Додин покажет свои легендарные «Три сестры» с новым актерским составом (Машу играет Ксения Раппопорт, а Лиза Боярская - Ирину). Юрий Бутусов привезет недавнюю премьеру «Дядя Ваня».







14 спектаклей представят молодые режиссеры со всей страны. В программе русская классика – масштабные «Отцы и дети» из Ектеринбурга и камерная «Первая любовь» из Новосибирска. Водевильная «Женитьба» из Казани и трагический «Василий Теркин» из Архангельска. Документальный «Чук и Гек» и игровой «Билли Миллиган» из Санкт-Петербурга. Лаконичная «Гроза» и красочные «Души…» из Москвы.

Приветствуя фестиваль Александр Калягин заметил: «Я бы очень хотел, чтобы этот масштабный проект, включающий сразу два фестиваля: «Видеть музыку» и драматический фестиваль «Уроки режиссуры», не стал разовой акцией.

И еще я бы хотел, чтобы критерий выбора участников оставался неизменным - «… наше - все, что талантливо, художественно, самостоятельно; все, что недаровито, низменно по вкусу, истрепано, - не наше». Я думаю, что эти слова Вл.И. Немировича-Данченко, которые процитировали организаторы Биеннале, должны стать своего рода девизом, которому надо следовать».

Помимо спектаклей «Уроки режиссуры» включают в себя мастер-классы и творческие встречи с лучшими режиссерами страны (все они пройдут на площадках партнера фестиваля – Музея Бахрушина), выставки (одна из них так и называется «От К.С.Станиславского до Л.А. Додина. Уроки режиссуры»), презентации новых книг (анонсировано создание библиотеки Биеннале театрального искусства). Наконец, специальная программы Биеннале «Цифровые технологии» адресована профессионалам и включает в себя научные семинары и конференции.

Программу Биеннале можно изучить на сайте.



Театральная осень обещает быть нескучной!