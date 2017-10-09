Башкирия: Театральный фестиваль вызвал споры среди режиссёров и критиков

В сентябре в Уфе прошёл VI фестиваль тюркоязычных театров «Туганлык». Все гости отметили высокий уровень организации мероприятия, но многие высказали мнение, что фестиваль нуждается в смене формата.



Всего жюри просмотрело 13 спектаклей десяти театральных коллективов и регионов России и стран СНГ. Главные награды достались хозяевам: обладателем гран-при стала «Антигона» Башкирского театра им. Гафури, поставленная главным режиссёром Татарского театра им. Г. Камала Фаридом Бикчантаевым.



Исполнители главных ролей Олег Ханов и Лилия Галина получили призы за лучшую мужскую и женскую роль, Ильдар Саитов – за роль второго плана. Призовую юрту за лучшую режиссуру вручили Фариду Бикчантаеву за спектакль «Дон Жуан» театра им. Камала.



Фестиваль и его итоги вызвали неоднозначные отзывы.



Театральный критик, зав.литературно-драматической частью театра им. Г. Камала Нияз Игламов:



- Команда во главе с Олегом Хановым доказала свою состоятельность, компетентность и искреннюю вовлечённость в процесс. Но надо отметить и недостатки, которые могут сковывать движение фестиваля и снижать его репутационный рейтинг. Во-первых, если б составлением программы занимался отдельный компетентный человек или команда, наряду с сильными постановками не пришлось бы обсуждать откровенно слабые. Во-вторых, почти каждый вечер спектакли игрались параллельно на двух площадках, и жюри физически не могло просмотреть всё. И, наконец, в-третьих: нельзя ограничивать участие башкирских коллективов одним театром, особенно если есть яркие работы: и «Калигула», и «Земляки» оказались сильнее иных конкурсных спектаклей. Ну и, на мой субъективный взгляд, само понятие «гран-при» исключает необходимость поощрения спектакля в других номинациях - это нонсенс, бьющий по репутации. Роль Олега Ханова в «Антигоне» - блестящая, мощная работа. Логично и справедливо, что жюри признало Креона лучшей мужской ролью. Но когда ещё две юрты остаются «в семье», это вызывает недоумение: на фестивале было немало серьёзных актерских работ. В остальных номинациях решение жюри было предельно политкорректным, а поэтому предсказуемым. И ещё: компанию театральных мэтров неплохо было бы «разбавить» одним-двумя молодыми и дерзкими художниками. Хотелось бы, чтобы искусство театра хоть иногда судили не только аксакалы.

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