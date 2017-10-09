Ушел из жизни всемирно известный французский актер

В ночь с субботы на воскресенье, 8 октября, в одной из парижских клиник скончался всемирно известный французский актер Жан Рошфор.

О трагическом событии сообщили сегодня родные умершего артиста, которые отметили, что тяжело больной мужчина был госпитализирован еще в августе. Как уточняет Agence France-Presse, Жану Рошфору было 88 лет.

Отметим, что актер обучался в Центре профессиональной подготовки для спектакля в Париже, а также в Высшей национальной консерватории драматического искусства. В общей сложности Рошфор сыграл более сотни ролей в кино и театре. Он также трижды становился обладателем престижной премии "Сезар".

