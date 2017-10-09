На сегодняшний день выполняются ремонтно-реставрационные работы по восстановлению фасада, кровли и замены в полном объеме 56 фасадных окон, 6 башенных рам и 5 дверей. Всего площадь покраски фасада здания составляет 1462 квадратных метра, а площадь кровли 1814 квадратных метров.



Ремонтировать памятник культуры федерального значения доверили пятигорскому ООО «Специализированное научно-проектное реставрационное управление «Реставрация». Как рассказал директор «Реставрации» Иван Бурдасов, все утраченные элементы, которые не подлежат реставрационному восстановлению будут заменены на новые. «Наша задача воссоздать исторический облик «Островских ванн» не упустив из виду ни одной даже незначительной детали», - подчеркивает подрядчик. Главной сложностью для реставраторов стали башни и так называемые минареты. Потому как, чтобы добраться до зоны выполнения работ нередко приходится пользоваться альпинистским снаряжением. Что касается ремонтно-реставрационных работ внутри здания, то в настоящий момент разрабатывается проектно-сметная документация, затем будет проведена государственная историко-культурная экспертиза и только после этого начнется ремонт, которого «ванны» ждали более 40 лет.



Работы по реставрации фасада исторического памятника будут завершены до 15 ноября 2017 года.



Напомним, что «Островские ванны» были построены в конце 19 века и использовались как бальнеолечебница. В 1972 году в Железноводске открылась грязелечебница и необходимость в «Островских ваннах» отпала.



Отметим, что администрация Железноводска выступила с предложением к АУИПИК разместить в отреставрированном историческом объекте выставочную галерею.

по сообщению портала "Ставропольский репортёр"