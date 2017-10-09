Акунин дописал последнюю книгу о детективе Фандорине и назвал дату ее выхода

Знаменитый писатель Борис Акунин, настоящее имя которого Григорий Чхартишвили, сообщил поклонникам, что дописал последнюю книгу цикла исторических детективов о приключениях сыщика Эраста Фандорина.

На своей страничке в социальной сети Facebook литератор подчеркнул, что роман появится в книжных магазинах в двадцатую годовщину публикации первой книги данной серии – "Азазель", 8 февраля 2018 года.

Напомним, что в общей сложности данная серия состоит из пятнадцати книг, среди которых сборники рассказов, повести, романы и даже пьеса. Произведения стали настолько популярны, что некоторые из них было решено экранизировать. Сам Акунин считает, что лучше всего роль Фандорина удалась актеру Егору Бероеву.