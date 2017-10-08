Спрос на книги нобелевского лауреата по литературе 2017 года вырос во всем мире

Во всем мире, в частности в Японии, существенно вырос спрос на произведения британского писателя японского происхождения Кадзуо Исигуро, который стал лауреатом Нобелевской премии по литературе за 2017 год.

Согласно последней информации, издатель автора завален заказами. Компания Hayakawa Publishing уже на следующий день после объявления о получении Исигуро Нобелевской премии, вынужден был увеличивать объемы тиражей, передает ТАСС.

За три дня издатель отпечатал 950 тысяч экземпляров сразу восьми книг писателя. В скором времени планируется выпустить около 200 тысяч дополнительных экземпляров.

В книжных магазинах Европы произведения Кадзуо Исигуро попали на самые видные полки. В онлайн-магазинах также начали более активно покупать работы, которые вышли из-под пера литератора.