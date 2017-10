Названы 10 лучших песен для хорошего настроения

Известное британское музыкальное издание NME составило рейтинг из десяти лучших песен для хорошего настроения. Список приурочили ко Дню улыбки, который отмечается 6 октября.

Возглавила ТОП-10 песня рок-группы 60-ых All Night Workers под названием Why Don't You Smile Now?.

Второе место занимает композиция популярных в 1990-е американцев My Bloody Valentine "Sunny Sunday Smile". Замыкает первую тройку песен для поднятия настроения сингл Джонни Матиса "A Certain Smile".

Далее следуют группа Стив Харли и Cockney Rebel с "Make Me Smile (Come Up And See Me)" и Марвин Гэй с "The Shadow Of Your Smile".

" I Love Your Smile" певицы Шанис и "Smile Away" знаменитого сэра Пола Маккартни тоже попали в список. Трек со странным названием "Switchblade Smiles" известного коллектива Kasabian и песни с одинаковым названием "Smile" Лили Аллен и Нэта Кинга Коула также в топе.