Режиссер Вячеслав Кокорин скончался в Москве

В Москве скончался знаменитый российский режиссер и театральный педагог Вячеслав Кокорин.

Ученик деятеля культуры Иван Вырыпаев сообщил, что его преподаватель ушел из жизни в возрасте 73 лет. Кокорин работал в Иркутском театральном училище, Екатеринбургском государственном театральном институте, а также в Вильнюсской консерватории, передает "Газета.ру".

Режиссер поставил целый ряд известных спектаклей, в частности, "Ревизор" в Краковском театре, "Коттедж" в Центре Юджина О'Нила в США и "Изображая жертву" в Екатеринбургском ТЮЗе.