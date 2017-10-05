Известная французская актриса из русского княжеского рода умерла в Париже
5 октября 2017, 16:59 [ «Аргументы Недели» ]
В четверг, 5 октября, в Париже ушла из жизни знаменитая французская актриса и писательница из русского княжеского рода Анна Вяземски.
Данную информацию предоставили в издательском доме Gallimard, отметив, что женщине было 69 лет. В последнее время Вяземски страдал от онкологического заболевания, и около месяца назад она попала в одну из парижских клиник, передает РИА "Новости".
Напомним, что по отцовской линии Анна принадлежит к русскому княжескому роду Вяземских, а по материнской линии является внучкой нобелевского лауреата по литературе Франсуа Мориака.