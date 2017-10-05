Адвокат российского режиссера Алексея Учителя подготовил особую памятку для владельцев кинотеатров, которые в настоящий момент находятся под жестким давлением противников фильма "Матильда".

Юрист Константин Добрынин сообщил, что в документе содержатся аргументы за выход картины в прокат и против всех попыток запрета ее показа. Адвокат подчеркнул, что первым правилом борьбы с "мракобесом" является сообщение всем о "мракобесе", то есть при любых поводах опасаться каких-либо противоправных действий во время демонстрации фильма со стороны агрессивно настроенных людей следует обращаться к правоохранителям, передает РИА "Новости".

Напомним, что лента "Матильда" получила прокатное удостоверение в Министерстве культуры РФ, вследствие чего никаких ограничений для ее показа нет.