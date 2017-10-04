Глава совета при Минкультуры ушел в отставку из-за ситуации вокруг «Матильды»
4 октября 2017, 20:53 [ «Аргументы Недели» ]
Глава общественного совета при Министерстве культуры Павел Пожигайло подал в отставку в связи с ситуацией вокруг фильма Алексея Учителя «Матильда». Об этом заявил секретарь Общественной палаты России Валерий Фадеев.
«Мы так посчитали, что общественный совет в этой ситуации должен был вести себя более жестко, и проблема еще заключалась в том, что Павел Пожигайло, председатель общественного совета, занимал неопределенную позицию», - сказал он, передает ТАСС.
Новым председателем совета большинством голосов избран писатель Юрий Поляков. Об этом сообщил министр культуры Владимир Мединский после закрытого показа "Матильды", который прошел в министерстве.
Юрий Поляков - член совета при президенте по культуре, до недавнего времени главный редактор «Литературной газеты».
«Это было предложение министра. И мне будет больше возможности выражать свою позицию как члену совета, не занимаясь дипломатией... Мне кажется это правильно - ротация руководителей нормальный подход», - сказал Пожигайло «Интерфаксу».