У Николая Караченцова обнаружили неоперабельную опухоль

У актера Николая Караченцова, находящегося на лечении в НИИ Склифосовского, обнаружена опухоль в левом легком. Информацию об этом подтвердила жена народного артиста Людмила Поргина.

Напомним, в десятых числах сентября популярный актер попал в больницу. Речь шла о хирургическом отделении НИИ Склифосовского. При этом супруга популярного артиста Людмила Поргина сразу отмела все опасения общественности, заявив, что у него "все в порядке" и артист проходит плановое обследование.

После проведения обследования при помощи компьютерной томографии выяснилось, что у Караченцова образовалась опухоль в лёгком. Специалисты взяли у него анализы и отправили на дополнительное исследование. Только после него врачи смогут определить характер данного образования.

"Будут проводиться обследования многочисленные, пока это предварительно сказано. Я бы не спешил с выводами серьезными", - отметил Андрей Караченцов, сын знаменитого актера, передает РЕН-ТВ.