Познер хочет, чтобы организаторы ТЭФИ отказались от названия и статуэтки

Знаменитый российский журналист Владимир Познер призвал организаторов премии ТЭФИ отказаться от вручения статуэтки и сменить название.

По мнению Познера, при определении победителей конкурса нарушаются принципы демократичности, вследствие чего организаторам лучше придумать новое название и создать другую статуэтку.

Напомним, что Познер в 1994 году, когда занимал пост президента Академии Российского телевидения, лично обратился к скульптору Эрнсту Неизвестному с просьбой создать приз для победителей ТЭФИ. Деятель культуры согласился, однако попросил журналиста сделать все, чтобы премия больше никогда не вручалась, если демократия получателей Орфея перестанет соблюдаться, говорится в материале на официальном сайте Владимира Познера.