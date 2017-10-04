Заслуженный артист России скончался на сцене, играя на рояле

Заслуженный артист России, солист Иркутской филармонии Михаил Клейн скончался во время концерта в Органном зале.

Знаменитому музыканту был 71 год, он не дожил до дня рождения всего тринадцать дней. Как сообщил на своей странице в социальной сети Facebook начальник управления культуры администрации Иркутска Виталий Барышников, Михаил Клейн умер во время исполнения произведения на рояле.

Отметим, что Клейн получил образование в Иркутском училище искусств и Московской государственной консерватории имени Петра Чайковского. С 1972 года он являлся солистом Иркутской филармонии.