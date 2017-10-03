Составлен список лучших сериалов, которые выходят в октябре

Американское издание Rolling Stone обнародовало список лучших сериалов, которые выйдут в октябре текущего года. По информации от прессы, лидером по рейтингам ожиданий стал ремейк легендарного телешоу "Династия".

В списке также ситком "Призраки" о бывшем правоохранителе и продавце в книжном магазине, которые стали охотниками за привидениями.

Отмечен изданием сериал "Одаренные", который был снят по мотивам франшизы "Люди Икс", его премьера прошла 2 октября.

В списке оказались также такие проекты, как "Ходячие мертвецы", "Умерь свой энтузиазм" и "Ривердэйл".