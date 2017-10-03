Руководство кинотеатра "Космос" официально объявило о прокате фильма "Матильда". Сеансы начнутся с 26 октября, билеты будут стоить 120-150 рублей.

Напомним, православные экстремисты угрожали кинотеатрам по всей России, требуя отказаться от проката "Матильды" (поскольку та, по их мнению, оскорбляет память Николая II). 4 сентября Денис Мурашов поджег входную группу ККТ "Космос". Ряд СМИ предположили, что это ЧП было связано с угрозами сжигать кинотеатры, согласившиеся на прокат "Матильды".

Тем не менее, хотя ряд сетей кинотеатров и отказался от проката "Матильды", "Космос" на угрозы не отреагировал.