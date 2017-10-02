Экс-директор Исаакия Вовненко назначена замдиректора Юсуповского дворца

Бывшая исполняющая обязанности директора Исаакиевского собора Ирада Вовненко назначена заместителем директора по внешним связям и культурным проектам музея «Юсуповский дворец».

Об этом сообщили в пресс-службе дворца.

На новой должности Ирада Вовненко будет заниматься внешними связями с общественностью, а также отвечать за масштабные культурные проекты. Новому коллективу Вовненко представят уже в среду, 3 октября. Однако к выполнению своих непосредственных обязанностей писательница приступила уже несколько дней назад, еще на прошлой неделе.

Отметим, что с 2009 года Вовненко активно участвовала в деятельности Исаакиевского собора, в том числе руководила проектом "Собрание друзей Исаакиевского собора". Два года назад она стала членом Союза писателей Санкт-Петербурга.

Ирада Вовненко – член союза писателей Санкт-Петербурга, автор нескольких детских книг и романов для взрослых. С 2003 года Ирада Вовненко работала главным специалистом международного отдела ГМЗ «Царское Село».