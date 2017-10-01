Знаменитый французский актер Сами Насери, прославившийся после роли в фильме "Такси", стал почетным членом крымского профсоюза таксистов.

Артист признался, что ему очень нравится полуостров, в частности, Ялта, где он принял участие в церемонии награждения победителей этапа конкурса "Лучший таксист Крыма — 2017".