В театр на Таганке можно будет попасть за один рубль

В московском Театре на Таганке в день 100-летия со дня рождения легендарного режиссера Юрия Любимова появился интерактивный музей. Откроется музей 30 сентября и вход в него будет стоить один рубль.

Сегодня, 30 сентября, легендарному режиссеру московского Театра на Таганке исполнилось бы 100 лет. В честь этой даты театр открывает интерактивный музей, в котором посетители смогут проделать виртуальный тур по истории театра и его легендарных актерах. Вход в музей будет стоить один рубль. Экспозиция откроется с 17.00 мск. В 19.00 артисты театра покажут одну из первых своих – спектакль «Добрый человек из Сезуана».