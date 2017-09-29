Легендарный актер Ален Делон перенес экстренную операцию

Французский актер и режиссер Ален Делон перенес экстренную операцию. По данным прессы, ему срочно потребовалась операция на бедренной артерии. Но ряд СМИ уверены, что вмешательством занимались кардиохирурги.

Недавно скончалась его любимая жена Мирей Дарк и поклонники полагают, что у актера на фоне сильнейших переживаний проблемы с сердцем.

Прояснить ситуацию взялась дочь актера., что ее отец подвергся вмешательству в районе бедренной артерии и операция была давно запланирована. Она была проведена 19 сентября, сейчас Ален Делон восстанавливается, сообщает Le Parisien.

В мае Ален Делон заявил о завершении карьеры. По словам Делона, в последнее время ему больше нравилось работать в театре, "где есть контакт" с публикой. Профессионал с богатейшим опытом призвал не придавать слишком большое значение кинонаградам.