В Крым прилетает актёр «Такси» Сами Насери
29 сентября 2017, 16:22 [ «Аргументы Недели» ]
Сами Насери, исполнитель главной роли в фильме «Такси», приедет в Крым для участия в Форуме мира, организованном Всемирным благотворительным альянсом «Миротворец».
Актер примет участие в третьем Международном миротворческом кинофестивале «Я люблю мир», который проходит в рамках Форума мира - 2017. Мероприятие состоится в Ялте 1 октября.
Кроме того, Насери наградит отличившихся крымских таксистов и навестит несовершеннолетних правонарушителей.