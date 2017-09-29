Песков: в Кремле пока не планируют организовывать спецпоказ картины "Матильда"
29 сентября 2017, 14:54 [ «Аргументы Недели» ]
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что для сотрудников администрации президента пока не планируют организовывать показ картины Алексея Учителя "Матильда".
Пресс-секретарю задали вопрос журналисты. Он ответил о спецпоказе в Кремле: "Пока нет".
Для депутатов Госдумы спецпоказ фильма "Матильда" состоялся в минувший четверг в ГУМе. Все депутаты из комитета по культуре, остались довольны, фильм им понравился. Даже изменилось отношение к последнему российскому императору Николаю II.
Но скандал вокруг "Матильды" накаляется. Депутат Госдумы Наталья Поклонская ответила известному кинорежиссеру, председателю комитета Госдумы по культуре Станиславу Говорухину, который посмотрел фильм "Матильда" и картина ему понравилась.