Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что для сотрудников администрации президента пока не планируют организовывать показ картины Алексея Учителя "Матильда".

Пресс-секретарю задали вопрос журналисты. Он ответил о спецпоказе в Кремле: "Пока нет".

Для депутатов Госдумы спецпоказ фильма "Матильда" состоялся в минувший четверг в ГУМе. Все депутаты из комитета по культуре, остались довольны, фильм им понравился. Даже изменилось отношение к последнему российскому императору Николаю II.

Но скандал вокруг "Матильды" накаляется. Депутат Госдумы Наталья Поклонская ответила известному кинорежиссеру, председателю комитета Госдумы по культуре Станиславу Говорухину, который посмотрел фильм "Матильда" и картина ему понравилась.