Похищенное "Море" Айвазовского "всплыло" на торгах в Швейцарии
29 сентября 2017, 13:34 [ «Аргументы Недели» ]
Картина Ивана Айвазовского, известная под оригинальным названием «Море», всплыла на аукционе в Швейцарии под названием «Вид на Ревель». За лот просили более миллиона долларов.
Однако благодаря взаимодействию с Интерполом, картину удалось снять с торгов. Сейчас идут переговоры о возвращении шедевра на родину.
Полотно, написанное в 1845 году рукой знаменитого русского мариниста, была похищена из собрания Музея заповедника "Дмитровский кремль" в 1976 году.