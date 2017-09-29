Картина Ивана Айвазовского, известная под оригинальным названием «Море», всплыла на аукционе в Швейцарии под названием «Вид на Ревель». За лот просили более миллиона долларов.

Однако благодаря взаимодействию с Интерполом, картину удалось снять с торгов. Сейчас идут переговоры о возвращении шедевра на родину.

Полотно, написанное в 1845 году рукой знаменитого русского мариниста, была похищена из собрания Музея заповедника "Дмитровский кремль" в 1976 году.



