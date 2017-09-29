Глава комитета Государственной думы по культуре, известный кинорежиссер Станислав Говорухин вместе с другими парламентариями посмотрел фильм своего коллеги Алексея Учителя "Матильда".

Закрытый показ фильма "Матильда" для депутатов Госдумы состоялся вчера в Москве в ГУМе.

Говорухин после просмотра фильма заявил, что всем, кому уже удалось посмотреть "Матильду", стали относиться к Николаю II лучше, чем раньше.

Сам создатель фильма, получившего широкий общественный резонанс еще до выхода на экраны, Алексей Учитель сказал, что картина оказала на всех зрителей "сверхблагоприятное" впечатление.

Как отметил Учитель, депутаты бывают разные, и он ждал неоднозначной реакции негативных отзывов, - передает РИА Новости. " Но я не услышал ни одного отрицательного", — сказал Алексей Учитель.

Будущая балерина Матильда Кшесинская родилась в 1872 году в семье артистов Императорского Мариинского театра...

Впечатлением о фильме, рассказывающем об императоре Николае II и балерине Матильде Ксешинской, сразу после просмотра делились депутаты Михаил Емельянов, Ярослав Нилов, депутат и актриса Елена Драпеко.

"Аргументы недели" писали, что РПЦ обвинила создателей "Матильды" в фальсификации истории.

В Москве появились билборды с цитатами из переписки последнего российского императора Николая II и его супруги Александры Федоровны.