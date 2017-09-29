Во Франции нашли эскиз обнаженной девушки - копии Моны Лизы

Угольный эскиз, на котором изображена обнаженная девушка, похожая на Мону Лизу, обнаружена в художественной коллекции во Франции. Эксперты полагают, что рисунок мог использоваться для подготовки к основной работе маслом.

Вокруг фигуры на эскизе обнаружены дырочки, что свидетельствует о том, что изображение переносили с эскиза на полотно. При этом картину частично писал праворукий художник. Как известно, Леонардо Да Винчи был левшой.

И все же эксперты из Лувра, проводившие исследование, пришли к заключению, что эскиз «хотя бы частично» принадлежит Леонардо Да Винчи, поскольку лишь отдельные детали рисунка нарисованы левой рукой. До этого считалось, что портрет обнаженной женщины, известный под названием «Мона Ванна», был написан в студии художника, но не им самим. Эксперты отмечают, что обе «Моны» почти совпадают по размерам, а их руки и тела практически идентичны, передает BBC News.

Эксперты считают, что угольный портрет написан в начале XVI века во время жизни Леонардо Да Винчи. «Мона Лиза» - «Портрет госпожи Лизы Джокондо» - относится к 1503-1505 году.



