В РПЦ предложили национализировать советские песни

Произведения искусства, созданные нашими предками, надо приватизировать, считают в РПЦ. Позицию церкви по этому вопросу озвучил первый заместитель руководителя синодального Отдела РПЦ Александр Щипков.

В РПЦ считают, что сейчас актуален вопрос о приватизации произведений искусства, которые создали наши предки, сообщает svpressa.ru.

Представитель РПЦ Александр Щипков завил о предложении церкви Об на заседании межфракционной группы Госдумы РФ по защите христианских ценностей.

Щипков отметил, что такие песни, как «Тёмная ночь», «Эх, дороги» и другие шедевры советского времени необходимо вернуть в оборот.

Представитель РПЦ поясняет: упомянутые шедевры сейчас не звучат, так как у авторов песен есть наследники, которые требуют денег за исполнение. Приватизация песен исправила бы ситуацию.