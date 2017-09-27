Счастье в «Бумажном патефоне»

XII сезон Волгоградский молодёжный театр открывает 30 сентября показом премьерного спектакля «Бумажный патефон». Постановка по пьесе Александра Червинского «Счастье моё» - о любви в послевоенное время, когда несмотря на все трудности люди упивались невероятным счастьем жизни без войны.

Премьера этого трогательного спектакля с успехом состоялась в конце прошлого сезона. Но даже тем, кто её уже увидел, будет интересно посмотреть спектакль ещё раз - в актёрском составе произошли изменения: теперь в «Бумажном патефоне» одну из ролей исполняет новичок театра Александр Кривич, известный по работам в Волгоградском музыкально-драматическом казачьем театре.

В этом сезоне, 7 декабря, театр планирует ещё одну премьеру - спектакль по пьесе У. Шекспира «Двенадцатая ночь» в постановке питерского режиссёра Евгения Зимина. Его работы ранее можно было увидеть в Санкт-Петербургском, Тверском, Пермском и Екатеринбургском ТЮЗах, Государственной филармонии Санкт-Петербурга для детей и юношества, Театре поколений. В спектакле приглашённого режиссера будет задействована большая часть труппы театра, за сценографию и костюмы отвечает известный волгоградский театральный художник Людмила Терехова. Знаменитая комедия Шекспира, которую раньше можно было посмотреть в Волгограде только в рамках проекта Theatre HD в кинотеатре, теперь будет идти на сцене Волгоградского молодёжного театра.

В конце января молодёжный театр вновь обещает новинку - спектакль по пьесе Валентина Катаева «Синий платочек» в постановке руководителя волгоградского коллектива Владимира Бондаренко. Сохраняется интрига: в этом театральном сезоне будет и третья премьера — дата и название пока определяются.