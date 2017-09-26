Медведев исключил Михалкова из попечительского совета Фонда кино

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев исключил режиссёра Никиту Михалкова из попечительского совета Фонда кино. Михалков 23 августа на коллегии Министерства культуры заявил, что покинет попечительский совет организации из-за "безответственности" руководства Фонда.

Михалков возложил на Фонд кино ответственность из-за ситуации вокруг фильма Алексея Учителя "Матильда". Он полагает, что Фонд виновен в том, что небольшое число агрессивных активистов идет на любые меры, чтобы сорвать премьеру фильма.

Кинорежиссёра цитируют "Ведомости": "Новый состав совета - это Византия. Тимакова, безусловно, разбирается в кинопроизводстве. Но у нее совершенно противоположные взгляды от моих".

Несколько месяцев назад состав совета обновился и туда вошла пресс-секретарь председателя правительства РФ Наталья Тимакова.

25 сентября Дмитрий Медведев подписал постановление о выходе Никиты Михалкова из Фонда кино. "В связи с заявлением Н.С.Михалкова о выходе из состава попечительского совета Фонда подписанным постановлением это решение оформлено юридически", - говорится в документе.

Напомним, РПЦ обвинила создателей "Матильды" в фальсификации истории МВД России возбудило уголовное дело по факту давления на кинотеатры в связи с демонстрацией резонансной картины режиссера Алексея Учителя.

Жители Петербурга посмотрели "Матильду" и были шокированы. На фильм Учителя в Новосибирске были раскуплены все билеты.