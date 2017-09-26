В Петербурге расскажут, почему стоит читать Стивена Кинга

В «Охта Lab» проведут лекцию «Стивен Кинг для чайников», которая позволит познакомиться с творчеством признанного мастера ужасов и узнать о непопулярных произведениях писателя.

Лекция приурочена к выходу экранизации одной из самых популярных книг автора — «Оно». Накануне на большом экране зрители смогли увидеть и оценить захватывающую историю

В оригинале Стивен Кинг в лучших произведениях — невероятно сильный автор, может быть, самый сильный, когда-либо рождавшийся в США. У него нет ярких живых героев, сюжета или воображения, он описывает только то, что сам видел (скажем, «Сияние» было сочинено, когда Кинг с семьей зимовал в гигантском, совершенно пустом отеле в Колорадо) в жизни или в кино или о чем (и о ком) читал в чужих книгах. Но грандиозность Кинга как автора в том, что ему все это не нужно: ему хватает языка, стилистики, качества письма.

Называйте это как угодно — магия слова у Кинга такая, что в лучших его книгах первый же абзац становится волшебным ковром, уносящим в иную реальность (да, для Кинга это суровая повседневность, но он ее так красиво подает, что читать про будни маленького городка в штате Мэн интересно, я думаю, даже читателям из штата Мэн). Это в оригинале.

А вот для того, чтобы понять, откуда черпает жуткие сюжеты сам писатель и есть ли у него произведения, от которых не бегут мурашки по телу, стоит сходить на образовательную лекцию в «Охта Lab».

Здесь Стивена Кинга представят как серьезного литератора и посоветуют, с каких книг стоит начать, или какие старые произведения способны повлиять на представление читателя об известном на весь мир знатоке ужасов.

(По материалам сайтов fiesta.sity vk.com MyBook.ru)