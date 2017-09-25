Никита Михалков откроет барбершоп «Сибирский цирюльник»

Никита Михалков намекнул, что собирается открыть свой барбершоп. Видео под названием «Le barbier de Siberie» («Сибирский цирюльник») появилось на одноименном канале на YouTube 25 сентября.

На кадрах Михалков предстает перед интернет-пользователями в новом для себя образе русского аристократа, которого выбривают в мужской парикмахерской. Также в съемках принял участие актер Александр Адабашьян.

Первые чисто мужские парикмахерские появились в Америке и Европе примерно в 18 веке, это место, где можно поговорить по душам с мужиками, выпить виски и просто провести хорошо время в хорошей компании.

Ранее стало известно, что первый вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов и певец Григорий Лепс планируют открыть питейное заведение «Рюмка водки» на ул. Петровка 10 октября. .