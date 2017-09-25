Появились новости о состоянии поэтессы Юнны Мориц

В понедельник, 25 сентября, появилась информация о состоянии знаменитой поэтессы Юнны Мориц, которая была госпитализирована 17 сентября.

В НИИ скорой помощи имени Склифосовского уточнили, что сегодня утром температура Мориц составляла 36,6 градуса, ее общее состояние врачи оценивают как удовлетворительное, передает РИА "Новости".

Напомним, что ранее 80-летняя поэтесса на своей страничке в социальной сети Facebook сообщила, что была экстренно госпитализирована с переломом шейки бедра.

Отметим, что среди произведений Юнны Мориц сценарии к мультфильмам "Сказка о потерянном времени", Пони бегает по кругу", а также "Большой секрет для маленькой компании".