Появились новости о состоянии поэтессы Юнны Мориц
25 сентября 2017, 13:53 [ «Аргументы Недели» ]
В понедельник, 25 сентября, появилась информация о состоянии знаменитой поэтессы Юнны Мориц, которая была госпитализирована 17 сентября.
В НИИ скорой помощи имени Склифосовского уточнили, что сегодня утром температура Мориц составляла 36,6 градуса, ее общее состояние врачи оценивают как удовлетворительное, передает РИА "Новости".
Напомним, что ранее 80-летняя поэтесса на своей страничке в социальной сети Facebook сообщила, что была экстренно госпитализирована с переломом шейки бедра.
Отметим, что среди произведений Юнны Мориц сценарии к мультфильмам "Сказка о потерянном времени", Пони бегает по кругу", а также "Большой секрет для маленькой компании".