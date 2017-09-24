Сегодня свой день рождения отмечает популярная советская и российская поэтесса, автор текстов множества знаменитых и любимых миллионами песен, обворожительная Лариса Алексеевна Рубальская.

Песни на её стихи исполняли Алсу, Пугачева, Киркоров, Аллегрова и многие другие.

Рубальская родилась в Москве 24 сентября 1945 года, сегодня ей исполняется 71 год.

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения поэтессу Ларису Рубальскую. Поздравительная телеграмма размещена на официальном портале мэра и правительства столицы. Градоначальник отметил яркий вклад Рубальской «в развитие литературы и музыкального искусства в нашей стране».

"Ты меня о возрасте

не спрашивай,

Не совпал он

с состоянием души.

Комплиментами меня

не приукрашивай,

Подводить итоги не спеши.

Я ещё не все рассветы

встретила

И не все закаты обрела,

Я на главные вопросы

не ответила —

Как жила

и счастлива ль была?"

Отрывок из стихотворения Ларисы Рубальской.



