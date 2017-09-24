Собянин поздравил с днем рождения поэтессу Ларису Рубальскую
24 сентября 2017, 17:44 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня свой день рождения отмечает популярная советская и российская поэтесса, автор текстов множества знаменитых и любимых миллионами песен, обворожительная Лариса Алексеевна Рубальская.
Песни на её стихи исполняли Алсу, Пугачева, Киркоров, Аллегрова и многие другие.
Рубальская родилась в Москве 24 сентября 1945 года, сегодня ей исполняется 71 год.
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения поэтессу Ларису Рубальскую. Поздравительная телеграмма размещена на официальном портале мэра и правительства столицы. Градоначальник отметил яркий вклад Рубальской «в развитие литературы и музыкального искусства в нашей стране».
"Ты меня о возрасте
не спрашивай,
Не совпал он
с состоянием души.
Комплиментами меня
не приукрашивай,
Подводить итоги не спеши.
Я ещё не все рассветы
встретила
И не все закаты обрела,
Я на главные вопросы
не ответила —
Как жила
и счастлива ль была?"