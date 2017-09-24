Умерла оперная певица Цисана Татишвили

Оперная певица Цисана Татишвили скончалась на 80-м году жизни. Народная артистка Советского Союза умерла в Грузии 23 сентября. Дата и место церемонии прощания с Цисаной Татиашвили будут объявлены позже.

Цисана Татишвили родилась в Тбилиси 30 декабря 1937 года. Она окончила Тбилисскую консерваторию по классу пения. После окончания консерватории Татиашвили являлась солисткой Тбилисского театра оперы и балета, выступала в Государственном академическом Большом театре в Москве и "Комише опер" в Берлине. Цисана Татишвили преподавала в Тбилисской консерватории.

23 сентября в Тбилисси похоронили знаменитого оперного певца Зураба Соткилаву (ВИДЕО). В Тбилисском государственном театре оперы и балета имени Палиашвили состоялась гражданская панихида. В Москве с Соткилавой ранее простились в Большом театре.