Александр Домогаров считает своего агента мошенницей
23 сентября 2017, 22:32 [ «Аргументы Недели» ]
Александр Домогаров сообщил, что его бывший агент получала полный отчет о финансах. Однако, по словам актера, она не передавала полученные деньги в полном размере. Он призвал коллег запомнить имя экс-помощницы.
Валерия Уварова пока ничего не сказала касательно подобных обвинений в свой адрес.
«Наиболее страшно, что пасут гады, в дом влезть не способны, но ходят рядом», - написал Домогаров в соцсети, подчеркнув, что ищет агента, сообщает StarHit.ru.
В октябре прошлого года в Истринском районе Подмосковья был ограблен коттедж знаменитого российского актера Александра Домогарова.