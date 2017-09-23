Александр Домогаров считает своего агента мошенницей

Александр Домогаров сообщил, что его бывший агент получала полный отчет о финансах. Однако, по словам актера, она не передавала полученные деньги в полном размере. Он призвал коллег запомнить имя экс-помощницы.

Валерия Уварова пока ничего не сказала касательно подобных обвинений в свой адрес.

«Наиболее страшно, что пасут гады, в дом влезть не способны, но ходят рядом», - написал Домогаров в соцсети, подчеркнув, что ищет агента, сообщает StarHit.ru.

В октябре прошлого года в Истринском районе Подмосковья был ограблен коттедж знаменитого российского актера Александра Домогарова.