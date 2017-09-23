МВД: возбуждено дело о принуждении кинотеатров не показывать фильм "Матильда"
23 сентября 2017, 11:19 [ «Аргументы Недели» ]
В субботу, 23 сентября, стало известно, что МВД России возбудило уголовное дело по факту давления на кинотеатры в связи с демонстрацией резонансной картины режиссера Алексея Учителя "Матильда".
Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк заявила, что по подозрению в совершении преступления задержали руководителя одной из общественных организаций. Как уточняет ТАСС, мужчина угрожал применить насилие в отношении зрителей фильма "Матильда", а также заявлял, что нанесет ущерб собственникам кинотеатров.
Ранее стало известно, что зрители, посмотревшие картину, не усмотрели в ней никаких предпосылок для скандала.