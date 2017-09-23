Мацуев высказался об игре Путина на фортепиано

Знаменитый музыкант, народный артист России Денис Мацуев высказался об игре президента РФ Владимира Путина на фортепиано.

Пианист отметил большой прогресс в музыкальной деятельности политика. Мацуев подчеркнул, что прикосновения Путина к клавишам инструмента стали значительно мягче и добавил, что любой, кто занимается музыкой, заметит улучшение техники, передает ТАСС.

Напомним, что в мае текущего года во время визита в Китай Владимир Путин исполнил песню Василия Соловьева-Седого "Город над вольной Невой".