Мацуев высказался об игре Путина на фортепиано
23 сентября 2017, 09:36 [ «Аргументы Недели» ]
Знаменитый музыкант, народный артист России Денис Мацуев высказался об игре президента РФ Владимира Путина на фортепиано.
Пианист отметил большой прогресс в музыкальной деятельности политика. Мацуев подчеркнул, что прикосновения Путина к клавишам инструмента стали значительно мягче и добавил, что любой, кто занимается музыкой, заметит улучшение техники, передает ТАСС.
Напомним, что в мае текущего года во время визита в Китай Владимир Путин исполнил песню Василия Соловьева-Седого "Город над вольной Невой".