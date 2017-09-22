Премьера балета "Нуреев" в постановке Кирилла Серебренникова и хореографии Юрия Посохова состоится в Государственном академическом Большом театре России на исторической сцене 9 и 10 декабря.

Дату премьеры балета "Нуреев" назвал сегодня генеральный директор ГАБТ Владимир Урин. По словам Урина, решение о премьере балета было принято после встречи с режиссером Кириллом Серебренниковым, он дал согласие театру на выпуск премьеры в эти сроки, - передает ТАСС.

Режиссер, худрук "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников находится под домашним арестом по обвинению в организации мошенничества.