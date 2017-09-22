Стало известно, что послужило причиной ухудшения состояния Веры Глаголевой

Продюсер Наталья Иванова, которая работала над некоторыми картинами вместе с актрисой и режиссером Верой Глаголевой, рассказала, когда и почему состояние здоровья знаменитости резко ухудшилось.

Согласно некоторой информации, Вере Глаголевой, страдавшей от онкологического заболевания, стало хуже после смерти ее брата Бориса. Как сообщает "7 Дней", в течение последних шести месяцев состояние актрисы и режиссера являлось нестабильным, однако никто не хотел думать о том, что исход будет печальным.

Напомним, что Вера Глаголева ушла из жизни 16 августа. Это стало шоком для поклонников звезды, которые и не подозревали, что их любимица серьезно больна.